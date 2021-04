Kim e Kanye Reprodução

Kanye West apresentou a resposta ao pedido de divórcio de Kim Kardashian, em Los Angeles, nos EUA. Segundo o site TMZ, o cantor pede a custódia legal e física conjunta dos quatro filhos do do casal - North, de 7 anos, Saint, de 5, Chicago, de 3, e Psalm, de 2.

A proposta é a mesma apresentada por Kim, para que o ex-casal seja co-pais das crianças. A socialite entrou com o pedido de divórcio no dia 19 de fevereiro, mas só agora Kanye respondeu ao pedido na Justiça.

Durante a 20ª temporada do reality "Keeping Up With The Kardashians", Kim contou que o casamento chegou ao fim após uma sequência de publicações de Kanye.