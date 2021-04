Aguinaldo Silva Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 21:17

Aguinaldo Silva fez uma live, nas redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar algumas histórias curiosas dos bastidores de "Império", novela que será exibida a partir de hoje, às 21h, na Globo. Na conversa com os seguidores, o autor criticou enredos pesados das novelas em tempos de pandemia.

Sem citar "Amor de Mãe", Aguinaldo explicou que sempre tentou colocar o humor para que as tramas não ficassem muito carregadas. "Até a Cora [Drica Moraes/Marjorie Estiano], que é uma personagem sinistra, diz coisas tão terríveis que fica engraçado. O tom da narrativa, por mais intenso que seja, sempre tem um escape para o humor. Escrever uma novela pesada, tensa e com pessoas muito perversas atrapalha as pessoas que já estão em casa", explicou, referindo-se aos tempos de isolamento social devido à pandemia do coronavírus.

Nos comentários da live, alguns seguidores apontaram que o roteirista estaria estaria se referindo a "Amor de Mãe", devido à carga pesada das histórias exibidas na trama.