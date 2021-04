Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II AFP

Por iG

Publicado 13/04/2021 14:22

O príncipe Harry deverá usar terno e nenhum traje militar no funeral do avô, o príncipe Philip, que morreu aos 99 anos na última sexta-feira (9). Como ele devolveu os títulos e honrarias reais em fevereiro, o príncipe devolve as funções militares também.



Um dos cargos era o de capitão-geral dos fuzileiros Royal Marines, que Harry assumiu do avô. Philip se aposentou dos trabalhos em 2017.