Publicado 13/04/2021 16:37

Ex-produtor de cinema Harvey Weinstein está sob julgamento após ser acusado de assédio sexual e estupro de diversas vítimas. Nesta segunda-feira, ele recebeu 11 novas denúncias de crimes sexuais no condado de Los Angeles (EUA).



Segundo o Los Angeles Times, as 11 acusações pelas quais ele é acusado na Califórnia referem-se a supostos eventos ocorridos entre 2004 e 2005.

O advogado de Weinstein, Norman Effman, argumentou que o ex-produtor de cinema não está em condições de viajar de Nova York, onde cumpre pena pelas outras acusações, até a Califórnia no momento.Segundo o advogado, ele está com a saúde comprometida, pois está perdendo a visão, e precisa de várias cirurgias odontológicas. O tribunal decidiu adiar a decisão de transferência do ex-produtor até 30 de abril.O tribunal também deu à defesa o prazo de uma semana para apresentar argumentos contra o processo. Uma fonte disse ao jornal que a lista de crimes corresponde às denúncias que o Ministério Público de Los Angeles já divulgou no semestre passado, e que foram investigadas."Weinstein enfrenta um total de quatro acusações por estupro e quatro por cópula oral forçada, duas por agressão sexual com restrição e uma por penetração sexual por meio do uso de força em relação a cinco vítimas de crimes que vão de 2004 a 2013", resumiu o Ministério Público da Califórnia em comunicado divulgado pelo LA Times.