Príncipe Harry disse que não teria se afastado da família se não fosse pela esposa, porque estava preso sem saber

Por iG

Publicado 14/04/2021 17:17

O príncipe Harry e Meghan Markle se arrependem do momento em que a entrevista com Oprah Winfrey foi lançada, enquanto o príncipe Philip estava no hospital.



O Duque, avô de Harry, de 99 anos, morreu na última sexta-feira (9). Segundo uma fonte que falou com a revista Heat, apesar de acharem que o "timing" da entrevista não foi ideal, o casal "não tinha controle" sobre a data na qual a CBS escolheria transmitir a gravação.