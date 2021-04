Marília Mendonça Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 17:46

Rio - Marília Mendonça não poupou elogios à Gusttavo Lima durante a participação no programa "Mais Você" desta terça-feira. A cantora explicou que para ela o embaixador trouxe inovação para as lives do YouTube durante a pandemia do novo coronavírus.