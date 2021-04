Karina Bacchi e Amaury Nunes Thiago Duran

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 19:03

Rio - Karina Bacchi resolveu responder perguntas dos fãs nesta quarta-feira nas redes sociais. A atriz foi questionada se estava separada do marido, Amaury Nunes, mas negou a separação e comentou sobre a relação com o esposo.



"Vocês estão curiosos para saber se estou separada ou não do meu esposo. Não estou separada. Posso dizer? Estivemos muito separados mesmo estando juntos na mesma casa", afirmou. "Se estivermos com Deus, estaremos mais juntos e mais fortes do que nunca. Essa é uma descoberta que estamos fazendo juntos e está sendo maravilhoso", completou.