Bianca Andrade usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o tamanho da barriguinha de grávida. Nos Stories, a empresária e influencer surgiu de shortinho e camiseta e falou sobre a gestação de 6 meses.

"Estamos chegando nos seis meses e meu neném está enorme", disse ela, emocionada. Bianca Andrade está à espera de Cris, fruto de seu relacionamento com Fred.

Bianca brincou em alguns momento com o fato de que as resenhas dos seus produtos são estratégias de engajamento das outras influenciadoras. "Se você quiser uma dica pra crescer no seu canal no YouTube, ter vários likes, o sonhado engajamento... O segredo é um só: falar mal das makes da Boca Rosa", disse. "E como eu percebi que essa é uma boa estratégia pra ter visualização é óbvio que eu vou usar isso também pro meu canal", completou.