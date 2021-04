Thales Bretas e Paulo Gustavo Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:08 | Atualizado 15/04/2021 16:09

Thales Bretas compartilhou, nesta quinta-feira, uma mensagem otimista em relação à recuperação do marido Paulo Gustavo. O humorista está internado desde o dia 13 de março, em consequência da Covid-19.

No Instagram, o dermatologista publicou uma foto do casal e se mostrou esperançoso com o último boletim médico de Paulo Gustavo. Estamos cansados? Um pouco... mas com muita fé na recuperação e na comemoração dessa vitória! Desde quando dias difíceis vieram, minha fé se fortaleceu e minha força se refez! Nossa Senhora de Fátima veio trazer boas energias e bençãos ao seu filho Paulo, a mim e às equipes de cuidados", começou o texto.

"Estamos vivenciando dias calmos, de estabilidade e pequenos progressos, que acalentam nossos corações já calejados. Peço que nunca percam a fé!!! Ela nos acalma, nos conforta, e nos prepara pras dificuldades e pros milagres, que existem e são possíveis! Eu acredito! E já preparei nossa comemoração pro dia de voltar pra casa! Agradeço a todos pelo carinho, aos profissionais de saúde pelos cuidados e às graças obtidas de outros planos!", finalizou Thales.

"Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente. A dedicação e a experiência dos médicos e demais profissionais do hospital tem proporcionado o melhor tratamento ao paciente, seguindo o que há de mais atual conforme os principais centros hospitalares internacionais. O paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO", finaliza o documento.