Publicado 15/04/2021 18:26 | Atualizado 15/04/2021 18:29

Tatá Werneck foi às redes sociais após a divulgação do boletim médico de Paulo Gustavo nesta quinta-feira. Amiga do humorista, a atriz se emocionou ao falar do estado de saúde do amigo. Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março por conta de complicações do coronavírus.

Nos Stories, do Instagram, Tatá mostrou certeza na recuperação de Paulo. "Às vezes, quando falo de fé, as pessoas ficam 'ué Tatá'. Tenho uma fé desde criança que me rege, que me guia. Tenho certeza que sem ela não sou nada. Muita gente falou que voltou a rezar o terço, fico muito feliz com isso. Estou muito feliz porque o Paulo vai ficar bem. Ele vai voltar, vai voltar transformado, vai voltar consciente da missão dele imensa. Ele já era de fazer rir, tenho certeza que vai vir com uma bagagem que só ele vai saber explicar. Ele vai voltar de uma maneira que ele tem que falar, então deixa ele voltar que ele explica, tá? Que ele fala melhor que eu. Te amo Deus, obrigada por cuidar dele", disse, muito emocionada.



Em seguida, Tatá brincou: "Um pouquinho cafona, chorando no Stories".



"Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente. A dedicação e a experiência dos médicos e demais profissionais do hospital tem proporcionado o melhor tratamento ao paciente, seguindo o que há de mais atual conforme os principais centros hospitalares internacionais. O paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO", finaliza o documento.