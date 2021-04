Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Villa-Lobos Marlon Saint

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 09:12

Rio - Roberto Carlos completa 80 anos na próxima segunda-feira e muitas homenagens estão sendo preparadas por seus fãs. Mas imagina uma orquestra composta por jovens, alunos do Programa Orquestra nas Escolas, estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, interpretando uma canção do compositor... Uma homenagem a altura de um Rei.

Sob a regência de Vinícius Louzada, a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Villa-Lobos apresenta, no formato online, a canção de 1967, "Como é grande o meu amor por você", nesta segunda-feira, às 12h, pelo canal da ONE.

A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca conta com o patrocínio da Uber por meio da Lei Rouanet.



Serviço: Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Villa-Lobos │ Homenagem Roberto Carlos



Dia: 19/4 | Segunda-feira | às 12 horas



Música: Como é grande o meu amor por você (Roberto Carlos)



Regente: Vinícius Louzada



Onde: www.youtube.com/orquestranasescolas