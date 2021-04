Paolla e MC Kekel Divulgação

Publicado 16/04/2021

Rio - De um lado Paolla, dona de um timbre único e hits digitais que caíram nas graças do jogador Neymar. De outro, Mc Kekel, dono de mais de 215 milhões de streamings e hits como “Namorar Pra Quê?” e “O Bebê”. Resultado? Os dois lançam juntos o single “Zerando a Vida” nesta sexta-feira, em todos os apps de música e Youtube.

Mostrando seu lado romântico pela primeira vez e com influências que flutuam entre o R&B da cantora norte-americana Kehlani ao sentimentalismo de Matheus e Kauan, “Zerando a Vida” marca o encontro de gerações do funk e concretiza um sonho antigo de Paolla em realizar uma parceria com o MC.

“Essa música é muito especial para mim por dois motivos: O primeiro é a realização pessoal de um sonho! Desde 2017, quando abri o show dele aqui na minha cidade (Campo Grande/MS), eu sonhava em realizar essa parceria. Quase quatro anos depois e não é que deu certo? Isso prova que, quando determinamos algo e trabalhamos para isso, tudo dá certo! O segundo e ainda mais desafiador foi mostrar meu lado romântica, já que todos os meus trabalhos anteriores a este têm um mood completamente diferente”, conta.

Kekel se diz feliz em participar de Zerando a Vida e aposta que a cantora será um dos principais nomes do funk nacional em breve. “Quando recebi o convite para participar deste trabalho, através do empresário, fiquei extremamente impressionado com o talento dela (Paolla). Tudo fluiu de uma maneira muito natural, foi bem gostoso e divertido gravar este som. Sem sombra de dúvidas eu posso afirmar que, se ela continuar do jeito que está trabalhando, será um dos maiores nomes do pop funk brasileiro muito em breve”.