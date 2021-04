Gabily Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:00

Antes de se confinar em Ilhabela, São Paulo, para as gravações do "De Férias com o Ex Celebs", da MTV, Gabily deu aquela repaginada no visual. A cantora esteve na clínica JK Estética, em São Paulo, onde se submeteu a um procedimento que virou febre entre os famosos e influenciadores digitais: a Lipoaspiração de Alta Definição (Lipo LAD) e o antes e depois dela impressiona.