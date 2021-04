Por O Dia

Publicado 16/04/2021 18:25

Rio - Dois dias após a retomada das gravações, o humorístico "A Praça É Nossa" foi paralisado novamente. Um participante testou positivo para a Covid-19 depois que o programa do SBT voltou a gravar edições inéditas na última terça-feira.

fotogaleria

O programa apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega tinha retomado as gravações após ele tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19 e respeitar as medidas de prevenção. A informação é do colunista Flávio Ricco, do R7. O integrante do elenco, que não teve a identidade revelada, manteve contato com parte do elenco da produção durante o primeiro dia de gravação.