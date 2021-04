Gabriela Prioli Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 08:58

Rio - Gabriela Prioli falou sobre o início da sua carreira na TV e revelou que se sentiu deslocada. A revelação aconteceu durante uma conversa no canal do YouTube de Mari Palma. A advogada, que estreou no quadro "O Grande Debate" da CNN Brasil, disse que ficou surpresa com o mundo da televisão.



"Quando eu cheguei era um mundo ameaçador, eu não me senti no meu lugar ali. Na minha estreia eu consegui ficar mais à vontade depois de muito trabalho mental, eu estava muito nervosa", contou. Prioli resolveu deixar o quadro do programa "Expresso CNN" após duas semanas como comentarista política. "Para mim era sempre um desgaste emocional grande, eu sentia que ali não era meu lugar", admitiu.