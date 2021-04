William e Harry Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 18/04/2021 12:26 | Atualizado 18/04/2021 12:26

O funeral do Príncipe Philip, realizado no sábado (17), foi marcado por momentos importantes, incluindo o reencontro entre os Príncipes Harry e William. Os dois se afastaram desde que o caçula renunciou de suas funções com a Família Real.



Após o funeral, durante uma caminhada até os aposentos privativos do Castelo de Windsor, Kate Middleton, Harry e William conversaram bastante. Segundo o Daily Mail, apesar de parecer natural, essa conversa foi arquitetada pela Duquesa de Cambridge para que os dois irmãos voltassem às boas.