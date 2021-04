Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:58 | Atualizado 19/04/2021 15:06

Rio - Estátuas do Rancho Neverland, de Michael Jackson, estão à venda. Segundo o site "TMZ", a Noble Art Lovers disse ao portal que um colecionador tem 28 peças da propriedade do cantor na Califórnia, sendo a maioria estátuas, mas não quer vendê-las individualmente.

A coleção completa, que inclui estátuas e outras famosas peças do cantor, está disponível por US$ 2,5 milhões, cerca de 14 milhões de reais. Dentre as peças estão estátuas históricas como "Busto Romano de Mármore" e "Napoleão Cruzando os Alpes", além de Marilyn Monroe e Minnie Mouse. A Noble Art Lovers de Dubai está cuidando da negociação e espera um comprador sério.