Cauã Reymond, protagonista da nova novela das 20h, "Um Lugar ao Sol" é um dos primeiros atores globais e retomar as atividades presenciais, gravando algumas cenas nos estúdios do Globo.

O ator postou vídeos em suas redes sociais falando sobre essa volta. De dentro do seu carro, usando máscara ele disse: "Estou voltando a trabalhar hoje com toda segurança. Vou fazer o teste agora. Todo mundo está sendo testado também", explicou.



Segundo informações do Notícias da TV nos bastidores, "Quanto Mais Vida, Melhor" será a próxima trama a voltar a gravar, ainda em ritmo mais lento do que antes da paralisação. A novela das sete está prevista para ir ao ar depois que terminar "Salve-se Quem Puder" no segundo semestre.