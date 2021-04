Pharrell Williams inaugura hotel de luxo em Miami thegoodtimehotel/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:22

Rio - O cantor Pharrell Williams inaugurou o "The Goodtime Hotel", hotel de luxo em Miami Beach, nos Estados Unidos. O evento aconteceu na última sexta-feira e contou com a presença de celebridades como David e Victoria Beckham, Chris Rock e Anitta.



A inauguração, que também contou com Maluma, Vanessa Hudgens, Rick Ross, Cuba Gooding Jr., DJ Alesso e Timbaland na lista de convidados, marca a retomada quase que completa das atividades na Flórida, influenciada pelo ritmo de vacinação contra a Covid-19.