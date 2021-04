Fãs na porta de Roberto Carlos AgNews

Publicado 19/04/2021 16:50 | Atualizado 19/04/2021 16:53

Alguns fãs não obedeceram ao pedido de Roberto Carlos e compareceram à porta do apartamento do cantor na Urca, Zona Sul do Rio, para desejar "feliz aniversário" ao rei.

Comemorando 80 anos, Roberto Carlos está recluso em casa e havia pedido para que as pessoas não fossem se aglomerar em sua porta. O grupo, reunido na Mureta da Urca, pediu para que o rei fosse à janela dar o tradicional tchauzinho aos fãs, mas a assessoria do cantor, que estava na porta do prédio, informou que o artista não iria aparecer. Sem desistir, os fãs tocaram músicas de Roberto Carlos, exibiram faixas em homenagem ao rei e enviaram presentes ao cantor.

No fim de semana, pelas redes sociais, Roberto Carlos soltou um comunicado fazendo o pedido para que os fãs não se reunissem em seu prédio. “Atendendo às diretrizes da OMS (Organização Mundial de Saúde) no que diz respeito a aglomerações e em respeito à grave situação que vivemos, Roberto Carlos não aparecerá na varanda como é de costume nesta data. Ele pede que ninguém vá até a porta de seu apartamento, que, sempre que possível, todos permaneçam em suas casas, em isolamento social até que seja seguro retornarmos à rotina”, escreveu.



