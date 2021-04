Ginny e Georgia Divulgação/Netflix

Publicado 19/04/2021 17:52

Rio - A Netflix confirmou a segunda temporada da série "Ginny e Georgia". Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira no YouTube, o elenco da produção conta a novidade para os fãs.

"Ginny e Georgia" conta a história de Georgia, que se muda com seus filhos Ginny e Austin para uma nova cidade. Porém, mãe e filha enfrentam desafios para recomeçar do zero.