Michael B. Jordan Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:38

Rio - Michael B. Jordan dispensou os dublês para fazer as cenas em "Sem Remorso", filme em que ele entra em um carro pegando fogo. O ator de 34 anos mostrou a preparação para o filme nas redes sociais nesta segunda-feira.



"Acordei naquele dia e escolhi o fogo (risos). Neste filme, eu queria me desafiar a fazer minhas cenas de ação. Meu coração estava batendo rápido como o inferno, mas como eu poderia não pular num carro em chamas?", disse o ator. No vídeo, o ator explica que o carro estava quente mesmo de longe e que precisou passar por um treinamento para poder fazer a cena, além de passar um gel especial na pele para evitar queimaduras.