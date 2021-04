Por O Dia

Publicado 19/04/2021 19:36 | Atualizado 19/04/2021 19:37

Rio - Jorge Fernando recebeu uma homenagem da família em uma websérie que terá o capítulo final lançado nesta segunda-feira. Em entrevista à revista "Quem", a irmã do diretor, que morreu aos 64 anos em 2019, explicou que o projeto tem a intenção de falar sobre "herança espiritual deixada por ele".



"A ideia de realizar a websérie Espólio mescla homenagem, arte e cura. O projeto nasceu da nossa vontade de falar da herança espiritual deixada por ele e pela minha mãe também", disse Maria Rebello, irmã de Jorge e filha de Hilda Rebello, que morreu em 2020.

Maria disse que pretende resgatar a maneira como o irmão gostava de trabalhar. "Brincamos com a espiritualidade e passamos nossa mensagem, assim como o Jorge sempre gostou de fazer", explicou. Em seguida, Maria detalhou a websérie: "A história se passa numa clínica holística, onde os pacientes chegam para se tratarem através de terapias como: tarô, cristais, massagens, meditações. A família também está em busca da nova Mestra espiritual da família após a partida do Rebello (Jorge Fernando). A trama se desenvolve a partir da chegada de uma suposta filha bastarda do Mestre Rebello com mistério, humor e energia".