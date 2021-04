Livreto 'Carta à Claudia' Divulgação

Publicado 20/04/2021 11:03 | Atualizado 20/04/2021 11:14

Rio - A escritora Bárbara Caldas coloca a sua escrita a serviço das causas inclusivas e antirracistas não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil e no mundo, no livreto "Carta à Claudia", da editora Mater. O livreto terá os 500 primeiros exemplares distribuídos pelas principais bibliotecas públicas e espaços literários democráticos espalhados pelo estado do Rio.

O projeto foi desenvolvido durante nove meses e terá também uma série de podcasts de bate-papos com personalidades negras e engajadas na causa. Entre os confirmados estão: Mirtes Renata, mãe do menino Miguel que caiu do 9º andar do prédio de luxo em Recife; Léa Garcia, uma das atrizes negras mais renomadas do teatro e da televisão no Brasil; Verônica Oliveira, ex-faxineira, digital influencer e, agora, escritora de “Minha Vida Passada a Limpo”; Aline Lourena, cineasta, ativista e empreendedora; Mônica Francisco, deputada estadual do Rio de Janeiro.

Projeto foi desenvolvido durante nove meses Divulgação

O texto apresenta a memória da romancista, escrita durante a clausura da pandemia de Covid-19 e acompanhando os movimentos “Vidas Negras Importam” (Black Lives Matter) que levaram milhões de pessoas às ruas em todo o planeta ao pedirem igualdade de direitos entre as populações branca e negra no mundo, durante a infância em uma escola experimental, na zona oeste de São Paulo.

Bárbara relembra a amizade com Cláudia, uma menina negra, calada, retraída, que apresentava alguma dificuldade de aprendizado na então segunda série do ensino primário. A única negra da sala, relembra a autora. Com os obstáculos diários, Cláudia chorava muitas vezes em sala de aula. A escritora então, à época com 8 anos, era a única colega que amparava Cláudia. Muitas vezes, Bárbara ouvia: “Ela não tem mãe”, relembra a romancista.

Mais de 35 anos se passaram e, hoje, estimulando seu universo criativo, a autora escreve uma carta à Cláudia, na qual busca estabelecer um diálogo maduro, de mulher para mulher, a tratar de forma literária e poética das belezas e mazelas do mundo que nos cerca. Bárbara aborda, principalmente, os desafios travados pelos povos descendentes de africanos ou mesmo ainda oriundos diretamente da África nos dias de hoje.

Inspirada na americana, filósofa e militante Angela Davis que diz “não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”, Bárbara dá apenas uma humilde contribuição para a causa que hoje move boa parte do planeta.

O “Carta à Cláudia” terá também um emocionante curta metragem, dirigido por Libero Saporetti da Companhia Cinematográfica, com aproximadamente 4 minutos. A previsão para o lançamento do projeto é segunda quinzena de abril.