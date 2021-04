Marcelo Adnet e influenciadorass dançando fotos Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 14:45 | Atualizado 20/04/2021 14:47

Paula se justificou e disse que todas as influenciadoras que participaram de tal vídeo haviam feito o teste para Covid-19 e dado negativo. "Amo esses artistas mas é muita hipocrisia falar de influencers que estão ali trabalhando, uma vez que seus colegas estão atuando na TV, trabalhando da mesma forma, e tenho certeza, com os mesmos cuidados que a gente”, escreveu a ex-BBB.



“Ou vocês tem certeza que deixaríamos nossas casas para ir para outro estado jogar uma gincana porque estamos estressadinhos de ficar em casa? Deprimente a hipocrisia, que acredita que essa penca de jovens dançando deveriam estar esperando a Covid decidir sair do mundo para voltarmos a trabalhar com responsabilidade, para garantir nosso sustento e nosso futuro. O trabalho de vocês não é menos nem mais importante que o nosso”, explicou Paula.



“Quem for aposentado ou contratado de alguma emissora para receber podendo ficar em casa, fiquem! Mas se você precisa ir para a rua trabalhar, faça! Com todos os cuidados e responsabilidade possíveis. Se quer ir fazer uma dancinha com seus amigos, espera a pandemia passar! Mas se for fazer uma dancinha com seus colegas no intervalo das gravações, então faça! Só não merecemos ler esse tipo de coisa de pessoas que não nos acompanham e nem procuram saber sobre a responsabilidade do nosso trabalho nem da nossa vida”, concluiu Sperling.



Ao ver a resposta de Paula, Marcelo Adnet também rebateu a justificativa da ex-BBB. “Paula, fico feliz em saber que estavam testados. Mas precisa reunir DEZ pessoas? Qual a mensagem se passa aos fãs adolescentes? De que é ‘ok’ se aglomerar com amigos. Não dá para gerar conteúdo de casa? Ou de sua própria cidade reunindo poucas pessoas? Cordial saudação!”.