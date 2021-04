Gloria Groove lança Suplicar, mais uma faixa do EP Affair Rodolfo Magalhães

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 19:47 | Atualizado 20/04/2021 19:48

A rapper australiana Iggy Azalea confirmou a participação de Gloria Groove na faixa “Brazil”. O público pode conferir a parceria em todas as plataformas digitais.

“Tô muito feliz que a Iggy me deu a chance de participar do remix dessa musica. Pra mim é uma honra representar o Brasil numa faixa internacional que leva o nome do nosso país. Muito doido pensar que tô numa faixa com uma superstar como a Iggy”, revela Gloria Groove.



O contato entre as artistas aconteceu via conversa privada nas redes sociais, quando a brasileira a chamou e se ofereceu para entrar na faixa. “Como a gente nunca tinha se falado, nem imaginava que ela responderia. Quando ela respondeu dizendo que acharia super legal e que toparia, eu quase caí pra trás! É aquilo: o não a gente já tem. É correr atrás do sim”, explica Gloria Groove, que assumiu a parte final da música onde já existia uma virada pro funk no instrumental original.

Ao escrever o verso, a cantora se divertiu brincando pela primeira vez com a dinâmica inglês-português: “Quis fazer referências a carreira da Iggy, mas também a brasilidades, coisas nossas e personalidades que são daqui. Tem referência ao BBB, a minhas colegas drags Alexia Twister e Halessia, a letra de ‘Querelas do Brasil’ de Aldir Blanc, e muito mais”.



