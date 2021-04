Maurício Meirelles Edu Moraes/Divulgação

Publicado 21/04/2021 09:19 | Atualizado 21/04/2021 09:20

Rio - O humorista Maurício Meirelles conversou com a ex-comissária de bordo Andressa Caggiano, que abriu o jogo sobre os bastidores das viagens de avião, no programa "Achismos", em seu canal no YouTube.

Andressa contou quanto ganham os funcionários, deu dicas do que podemos fazer para conseguirmos passar da classe econômica para executiva, revelou detalhes das vezes que flagrou casais transando durante o voo. A ex-comissária revelou que quem trabalha em voos pode até prender passageiros que desobedecem. De acordo com ela, o comandante possui um lacre para prender as mãos de passageiros e estes são entregues a polícia assim que chegam ao solo.

"Nos voos para China existe uma máfia de chineses que roubam passageiros e nós somos brifados sobre isso e temos que ficar sempre de olho, porque eles roubam mesmo todas as malas de mão, eles abrem, pegam dinheiro. Eles vivem disso e roubam muita coisa", alertou.

A ex-comissária contou que os voos vindos de Dubai têm muita oferta de prostituição às comissárias e muitas aceitam a proposta. Ela revelou também a cobrança das companhias aéreas para que as comissárias não engordem e afirmou que existe um padrão de peso e de beleza que todos têm que seguir.