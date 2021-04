Internautas comentaram a relação entre Arthur e Gil durante a festa no BBB21 Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 16:40

A reta final do "Big Brother Brasil 21", da Globo, está movimentando oa ânimos dos confinados. Em um papo com João Luiz no quarto cordel, Gilberto lamentou a reação de Arthur após não ter sido escolhido por ele para o grupo VIP, após a prova do Líder desta terça-feira.

"Arthur ficou chateado comigo mesmo, mas não tem o que fazer", disse Gilberto. Na sequência,o professor questionou se o pernambucano já conversou com loiro sobre a situação. "Ele não está nem olhando na minha cara direito", respondeu o economista. "Nem na minha", respondeu o mineiro.

"Só por conta que ele estava na Xepa há 350 anos e em nenhum momento eu disse para ele que, se fosse Líder, eu botava ele, mas era o que eu queria. Ele foi líder duas vezes e em nenhuma ele me levou para o vip", ressaltou Gil. João pediu para Gilberto relaxar, e o pernambucano seguiu se justificando. "Eu ainda quis fazer. Só que realmente na hora eu fiquei na emoção", disse.