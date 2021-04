Djavan Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 20:32

Depois de Gretchen e Alcione chegou a vez de outro grande nome da nossa cultura tomar a segunda dose da vacina contra a Cobid-19. O cantor e compositor Djavan, de 72 anos, foi imunizado nesta quarta-feira, no Rio. O artista alagoano foi vacinado dentro do carro, no sistema drive-thru, e postou o momento no Instagram.



"Eu aconselho a vocês se vacinarem, porque é importante. A única coisa que vai acabar com a pandemia é a vacina. Não acreditem em outra história. A história certa é vacinação e depois seguir com o protocolo, máscara, álcool gel, lavar as mãos sempre e evitar aglomeração. Vacine-se! Salve o SUS!", disse ele, feliz da vida. Djavan tomou a primeira dose no dia 27 de março.