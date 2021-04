Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram, em fevereiro, que estão esperando um segundo filho AFP

Publicado 22/04/2021 15:40 | Atualizado 22/04/2021 16:55

Rio - O clima de tensão no Palácio de Buckingham teria diminuído após Harry e Meghan Markle terem decidido renunciar aos cargos da família real britânica. Segundo o jornal "Mirror", a relação entre o casal, membros e funcionários da realeza ficou tensa porque os duques de Sussex não aceitavam algumas exigências.



"Um dos principais problemas com Harry e Meghan quando eles faziam parte da família [como membros seniores da realeza] era sua incapacidade de entender como as coisas funcionavam", disse uma fonte do veículo. "Tem sido muito mais simples sem eles começarem a discutir porque não podiam simplesmente fazer o que queriam. As coisas estão muito mais calmas", completou.