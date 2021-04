Gilberto Gil AgNews

Publicado 22/04/2021 16:36 | Atualizado 22/04/2021 16:39

Gilberto Gil recebeu, nesta quinta-feira, a segunda dose da vacina contra o coronavírus. O cantor, de 78 anos, foi imunizado num posto na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O músico tomou a primeira dose no dia 12 de março, em Salvador. No último dia 7, pelas redes sociais, Gilberto Gil comemorou o Dia Mundial da Vacinação com uma publicação nas redes sociais.

"É assim que vamos passar por tudo isso e nos encontrarmos de novo. Com vacina! companhe o calendário de vacinação da sua cidade e aguarde sua vez. Até lá, a receita que todos conhecemos: lavar as mãos, usar máscaras e afugentar aglomerações!", escreveu na legenda.