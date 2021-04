Dudu Camargo Reprodução / Instagram

Por iG

Publicado 22/04/2021 21:22 | Atualizado 22/04/2021 21:24

Dudu Camargo, apresentador do "Primeiro Impacto" , se envolveu em um acidente de carro, no último domingo (18), em São Paulo. Dirigindo sem habilitação, o comunicador bateu em uma motocicleta no bairro do Morumbi.



De acordo com o TV Pop, Dudu teve que se deslocar até uma delegacia de polícia, e foi liberado após a abertura de um Termo Circunstanciado por ter cometido crime contra a coletividade.



Brendo Rocha, que pilotava a moto atingida por Dudu Camargo , foi incluído como testemunha do fato. Em uma rede social, ele desabafou sobre o episódio e afirma estar sendo ignorado pelo âncora do "Primeiro Impacto", que prometeu lhe ajudar no pós-acidente.

“No último domingo, dia 18, fui trabalhar fazendo entrega para o aplicativo iFood na região do Morumbi. Estava em um cruzamento e fui surpreendido por um carro, não me lembro detalhes, pois a batida foi forte e caí longe da minha moto e fiquei no chão imóvel esperando o resgate”, iniciou o motociclista .



“A polícia chegou e me informou que seria necessário fazer a ocorrência, pois a pessoa que dirigia a Mercedes era ninguém menos que Dudu Camargo, apresentador do SBT, que por sinal estava com o documento do carro atrasado e não tinha habilitação. Ele pegou meu número de telefone e disse que me ligaria. Eu estou desde domingo sem poder trabalhar, com a moto quebrada e não tenho dinheiro pra pagar o reparo. Mandei mensagem no celular nele ele visualizou e não respondeu, mandei no Instagram também e não me respondeu”, completou. Até o momento, Dudu Camargo não se posicionou sobre o assunto.