Publicado 23/04/2021 10:48 | Atualizado 23/04/2021 10:54

Rio - Após anunciar que está grávida do seu segundo filho com o marido Cris Gomes, a cantora Luiza Possi lança o seu mais novo projeto: “Ô Manhê!”, um programa semanal que exibirá bate-papos descontraídos, informativos e confissões sobre diversos temas. Vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube da cantora e em seu perfil no Instagram.