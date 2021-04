Harry Reprodução/Instagram

Rio - O príncipe Harry trocou o aniversário da avó, a rainha Elizabeth II, por um jantar em Los Angeles, na Califórnia, com a empresária e filantropa Wallis Annenberg, uma das figuras mais poderosas de Hollywood. O jornal "New York Post" informou que o marido de Meghan Markle foi visto com Annenberg em San Vicent Bungalows na última quarta-feira, o mesmo dia em que a rainha completou 95 anos.



“Eles sentaram do lado de fora, longe de todo mundo, com o Harry de máscara”, disse a fonte do jornal.