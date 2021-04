Rachel Sheherazade e Ratinho Divulgação/SBT

Ratinho falou sobre o que acha do processo movido por Rachel Sheherazade contra o SBT . Na ação, a jornalista acusa Silvio Santor por assédio moral e humilhação, argumentando nunca recebeu direito trabalhista e que, além disso, foi boicotada pelo dono da emissora. Em seu programa na rádio Massa FM, Ratinho saiu em defesa do patrão.

“É lamentável que a gente tenha que ver isso, né. Desculpa aí, Rachel, mas pelo amor de Deus. Você tava lá na Paraíba, escondida, fez um comentário sobre o Carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava. Trouxe você pra São Paulo, pagou salário altíssimo. Pelo menos, no mínimo, cinquenta vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. E de repente você, numa ingratidão enorme, faz uma coisa dessa [processar o SBT]. Muito feio pra você, Sheherazade”, comentou Ratinho.



Além disso, o apresentador também definiu a atitude de Rachel como um ato de mau-caratismo. “Eu acho que o pior defeito e o único que mostra mau-caratismo é a ingratidão. E lamentavelmente você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville [bairro nobre dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba na Região Metropolitana de São Paulo] por conta do SBT. O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo. E de repente, ele resolve mudar, você resolve processar. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Sheherazade. E se quiser brigar comigo, venha. Aqui a briga é boa”, continuou Ratinho.



Por fim, o comunicador explicou o que faria caso passasse por uma situação parecida com a de Rachel, na qual ela foi pedida para que não fizesse mais comentários políticos. “Eu sou contratado pra fazer um determinado programa. Se o Silvio Santos chegar e falar ‘Ratinho, não quero que você dê mais opinião política aqui no meu programa’, eu não falo mais. Simplesmente não falo mais. Eu não fui contratado para dar opinião política. Eu fui contratado pra fazer um programa de entretenimento”.