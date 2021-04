Flay e Mc Mari Divulgação/ Ari Prensa

Publicado 23/04/2021 14:44

As cantoras nordestinas Flay e Mc Mari acabaram de lançar, nesta sexta-feira, o bregafunk "Eu Não Sou Pra Namorar”. A dona do hit “Senta Concentrada” convocou Flay para colocar voz na faixa que veio para enaltecer a força das mulheres e falar de empoderamento.

No videoclipe, já disponível no Youtube, as cantoras beberam de várias referências internacionais, cenas sensuais e bastante dança. "O que eu posso falar de ‘Eu não sou pra namorar’ é que será um hit, sem dúvidas. A junção de duas mulheres nordestinas trazendo a força do empoderamento feminino é incrível. Eu escolhi a Flay, porque além de ser do Nordeste como eu, eu já percebi que em todas as músicas dela ela exalta a mulher também, que é o que eu costumo fazer no meu trabalho. Mulher não é obrigada a casar, a ter que estar com outra pessoa, ela simplesmente não é pra namorar. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. E você? É pra namorar?", provoca Mc Mari.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nYqHgIDB3cA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

“Amo colaborar com artistas de outros estilos, que me desafiam com músicas de diferentes gêneros e somam com a minha versatilidade artística. Essa troca é maravilhosa para nós cantores e também para o público, que ganham músicas incríveis. Gravar com a Mari foi um presente, nosso brega funk tá massa demais e já estou louca para que todo mundo escute.” comenta Flay.