Por O Dia

Publicado 23/04/2021 15:19

Dois meses após se divorciar de Erasmo Viana, Gabriela Pugliesi já está com um novo affair. A influencer está sendo vista com o artista plástico Túlio Dek em uma viagem romântica pela Bahia, no Nordeste.

Discretos, os dois ainda não assumiram nada publicamente, mas os seguidores perceberam que o casal publicou o mesmo vinho ao som de Agnes Nunes nos Stories, do Instagram, nesta quinta-feira. Além disso, Túlio também comentou em uma publicação de Pugliesi na mesma rede social.

"Garota dos sonhos", escreveu o artista. Em um Story de Pugliesi, os fãs também perceberam que o pé de Túlio aparecia na foto.