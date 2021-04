Andressa Urach. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Rio - Andressa Urach recebeu críticas de alguns seguidores no Instagram e soltou o verbo contra os religiosos. Algumas pessoas reclamaram do fato de a modelo, que era evangélica, não falar mais sobre sua fé e postar apenas fotos sensuais.

"Saudades do Espírito Santo que habitava em você. Tenho certeza que Ele sente a sua falta também. Ainda há tempo de se arrepender, deixe tudo, não rasteje de volta", disse uma fã para Andressa, que mostrou a mensagem nas redes sociais.

A modelo ficou revoltada e rebateu o comentário. "É tão ridículo ver pessoas que julgam o exterior das pessoas. Na época, eu tinha cabelo escuro e usava óculos e era um robozinho que dizia amém para tudo que me mandavam! Aí para eles eu era de Deus. Os fariseus (religiosos), eles acham que são salvos porque olham o exterior das pessoas! Julgam, machucam em nome de Deus. Destilam ódio e maldade nas palavras. Vocês são raça de víboras, como disse Jesus! Vocês afastam as pessoas de Deus em vez de falar do amor de Cristo. Pregam o ódio e a separação de irmãos. Já vi mulher com roupas longas traindo os maridos e arrotando santidade. Já vi mulheres que se dizem santas e virtuosas humilhando as pessoas, matando elas espiritualmente. Parem de julgar as pessoas pelo exterior", iniciou Andressa.

Ela ainda pediu para que a fã pare de segui-la. "Vocês não são os juízes! Todo crente fariseu vai ser bloqueado. Vai falar de Jesus para o aflito e para de ficar fazendo eu pegar ranço de vocês, não vem falar que o Espírito Santo não habita em mim! Quem tu pensa que é? Deus?! Tu tem noção o quanto você pode matar alguém falando que ela não tem o Espírito de Deus? Pode ter certeza que se Deus não habitasse em mim já tinha mandado vocês para um lugar bem longe. Então: Jesus conhece meus pecados, vai cuidar dos teus! Para de me seguir e encher minha paciência", continuou.

Andressa continuou mostrando nos Stories as mensagens que recebe. "Está morta espiritualmente", disse uma pessoa. "Só saiu quando foi afetada, ou recebeu uns 'nãos'", disse outro seguidor. "Parem de me seguir, 'santos'! Vocês nem deveriam ter Instagram, de tão Santos. Vão ler a bíblia e falar do amor de Jesus. Já avisei que vocês serão bloqueados, então convido educadamente vocês a se retirar", rebateu a modelo.

Andressa ainda afirmou que a igreja pegou seu dinheiro. "Me tirou dois milhões e eu fiquei seis anos lá e eles me sugando até o dinheiro acabar. Nenhum deles me perguntou se eu precisava de um gás depois de me levar para o fundo do poço. 'E o teu papinho de dizer não'. Eu disse que não queria ir para a política porque não sou marionete de ninguém. Quem me salvou foi Jesus, e não um CNPJ que só me usou. Religiosos são maliciosos, podres por dentro, julgam as pessoas, manipulam e ainda acham que se falamos o que aconteceu com a gente dentro do sistema religioso, não somos de Deus. Hipócritas! Ranço de vocês. Pode ter certeza que é mais fácil Deus salvar uma prostituta do que vocês, raça de víboras", finalizou.