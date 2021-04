Regina Casé Reprodução

Publicado 27/04/2021 15:05 | Atualizado 27/04/2021 15:07

Regina Casé recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus, nesta terça-feira, em Mangaratiba, litoral Sul do Rio. Aos 67 anos, a atriz publicou nas redes sociais um vídeo do momento. Nas imagens, a artista explica que estava em casa quando recebeu uma mensagem falando que ela deveria ir tomar o imunizante.

"Explode coração, na maior felicidade! Segunda dose!!!! Nem sei como agradecer aos cientistas, ao SUS, e à essas mulheres tão maravilhosas e animadas aqui de Mangaratiba! Ana, Érica e a querida Jacyara, que descobri que é salgueirense! Explode coração, na maior felicidade...", explica.



Regina Casé ainda apontou a importância de ir receber a segunda dose da vacina. "Agora falando sério... É super importante voltar para a segunda dose! Não adianta tomar apenas uma dose e sair por aí. Tem que continuar com todos os cuidados... Máscara, distanciamento social... E, quando chegar sua data, volta para vacinar!! P.S.: no meu caso, tomei a Coronavac, o intervalo entre as doses é de 14 a 28 dias, com eficácia maior no intervalo entre 21 a 28 dias. Se informe e não deixe de tomar a vacina", disse ela.



