Publicado 28/04/2021 08:57 | Atualizado 28/04/2021 09:14

Rio - Yasmin Brunet, mulher do surfista Gabriel Medina, postou várias indiretas nos Stories, do Instagram, na madrugada desta quarta-feira. Gabriel Medina teria cortado relações com a mãe, Simone Medina, que chegou a tirar o nome do surfista de seu perfil no Instagram . Sem citar nomes, Yasmin falou sobre "gastar tempo com quem não merece".

"O maior presente que você pode dar para alguém é seu tempo. É o bem mais valioso que você tem. Não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, nunca vai conseguir comprar seu tempo de volta. O tempo não se compra e está indo embora a cada segundo. Escolher com cuidado a quem você quer dar esse presente é muito importante. Escolha bem as pessoas que merecem seu tempo de vida. Escolha bem para quem você quer dar partes da sua vida. Você é uma pessoa incrível e estar ao seu lado é um privilégio. Não gaste seu tempo com quem não merece. Literalmente, não gaste sua vida com qualquer pessoa", escreveu a filha de Luiza Brunet.

A modelo também postou algumas frases, que os fãs especularam como indiretas para a mãe do marido. "Controle como você responde a coisas que foram enviadas para destruir sua paz", disse Yasmin. "Você não pode forçar uma pessoa a te respeitar, mas você pode recusar-se a ser desrespeitada", completou.