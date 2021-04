Tiago Leifert Reprodução

Por iG

Publicado 28/04/2021 19:47 | Atualizado 28/04/2021 19:48

Nas redes sociais, Daiana Garbin, jornalista e esposa do apresentador Tiago Leifert derreteu o coração dos fãs ao mostrar a dedicação que teve para comemorar o mesversário de Lua, filha do casal.



fotogaleria

Publicidade

Mesmo sem poder fazer nenhuma grande festa, Daiana compartilhou oc arinho que teve para não deixar essa data passar em branco. O bolinho todo personalizado conquistou os fãs, que desejaram muitas felicidades para a família.



Durante a eliminação de Arthur, nesta terça-feira, o crossfiteiro falou que a primeira pessoa que pretende procurar é Carla Diaz, com quem teve um namoro conturbado no reality show. Neste momento, Tiago Leifert, inclusive, deu um puxão de orelha em Arthur e o alertou para a forma como ele tratava a "ficante". "Um ponto de atenção: sua relação com a Carla. Incomodou muita gente aqui fora e você vai ter que analisar. Na prova do líder, ela passou mal e você não foi ajudá-la. Tem uma expectativa das pessoas, que vocês dois não realizaram, mas por culpa sua", disse o apresentador.