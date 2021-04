Susana Vieira Globo/Paulo Belote

Por iG

Publicado 29/04/2021 21:25 | Atualizado 29/04/2021 21:26

Cantor e ex-participante do "BBB 21", Rodolffo Matthaus disse em entrevista que aceitaria sair com Juliette Freire após o fim do reality e que a acha "bonitinha". Revoltada, Susana Vieira fez questão de deixar claro que a sister não é para o bico do sertanejo.



fotogaleria

Publicidade

"'Bonitinha', Rodolffo? Se toca, amigo! Ela não é pro teu bico pretensioso não! Rainha da porr* toda!", comentou Susana em uma postagem de Hugo Gloss sobre o assunto. Em outro comentário, ela ainda chamou o cantor de "cara metido".



Na entrevista que saiu mais cedo, Rodolffo disse que ficou surpreso ao descobrir que Juliette havia dito a Camilla que ficaria com ele. "Posso conversar com ela. Acho ela bonitinha. Sempre elogiei o seu cabelo lá dentro”, afirmou o sertanejo.



Publicidade

"Não tenho planos nem ninguém em vista. Deixo rolar. Estou solteiro, aberto, mas não estou procurando", completou o cantor.