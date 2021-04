Rede Carioca de Rodas de Samba lança vaquinha virtual em apoio aos trabalhadores do segmento Divulgação

Publicado 30/04/2021 10:46 | Atualizado 30/04/2021 10:51

Rio - O movimento #NósPeloSamba, idealizado pela Rede Carioca de Rodas de Samba, lança neste sábado (1º de maio), às 11h, na Quadra do Império Serrano, uma campanha de financiamento coletivo a fim de colaborar com os trabalhadores da cadeia produtiva do segmento, como músicos, produtores e técnicos, que perderam sua fonte de renda durante a pandemia.

A abertura da campanha neste sábado será marcada pela doação de 300 cestas de hortifrutigranjeiros (cerca de 4,5 toneladas) por parte do Mesa Brasil Sesc RJ. O programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ é parceiro do movimento dos sambistas, já tendo contribuído com 6 toneladas de hortifrutigranjeiros nos meses de março e abril. Os alimentos foram arrecadados junto a produtores rurais da Região Serrana parceiros do Mesa Brasil.

Os recursos angariados com o financiamento coletivo serão usados para a compra de alimentos para cerca de 1.200 pessoas, entre trabalhadores de mais de 30 rodas do Rio de Janeiro e seus familiares. Além do Mesa Brasil Sesc RJ, o movimento conta com o apoio da plataforma Bemfeitoria e bares, restaurantes e outros estabelecimentos ligados às raízes do samba.

“A cena do samba está fechada, e os músicos não conseguem trabalhar. Muitos encontram problemas para pagar suas despesas e até se alimentar. Essa situação fez com que nos mobilizássemos para encontrar aliados que pudessem nos ajudar. Os sambistas querem trabalhar e se sentem constrangidos com essa situação, mas, diante desse cenário que estamos vivendo, não restou outra alternativa”, explica Júlio Morais, coordenador de articulação da Rede Carioca de Rodas de Samba.