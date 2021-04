Tayrone lança música com Gustavo Mioto Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 13:11 | Atualizado 30/04/2021 13:14

Rio - Tayrone lança, nesta sexta-feira, em todas as plataformas de streaming, a música “Educadamente”, a primeira canção e clipe do seu mais novo projeto audiovisual, intitulado “Na Dose Certa”, que foi gravado na cidade de Goiânia.

Figurino impecável, cenário incrível, e um clima gostoso de balada e sofrência deixam o vídeo de "Educadamente” viciante de assistir. E é assim que o cantor Tayrone dá o pontapé inicial para uma nova fase de sua carreira, rompendo barreiras e conquistando os corações amados e carentes de todo Brasil.

Publicidade

A faixa e o clipe contam com o feat mais do que especial de Gustavo Mioto que, ao lado de Jujuba, compôs essa linda canção de presente para Tayrone. De uma maneira especial, Tayrone e Mioto a interpretam pedindo "educadamente" que um amor suma da sua vida. O hit é ideal para tocar na reunião com os amigos ou em família, no bar, na hora do amor e da dor. Com certeza todos vão se identificar com a música, afinal, levanta a mão quem nunca teve a boca rejeitada e ficou vingativo.

Intitulado de “Na Dose Certa”, o novo projeto audiovisual de Tayrone contará com dois momentos. O repertório contará com 16 canções, incluindo quatro regravações, além das participações de grandes nomes da nossa música, como Léo Santana, Lauana Prado, Gustavo Mioto e Marília Mendonça, esta última que dividiu com Tayrone o clássico “Cê tá Preparada”.

Publicidade

Uma megaestrutura foi montada para as filmagens, incluindo dois super palcos, iluminação dinâmica e performática e painéis de led com projeções especiais para cada momento do show evidenciaram o brilho do cenário. O projeto é assinado pela Salvador Produções, Universal Music e GTS e terá lançamento em duas etapas: a primeira será apresentada até o mês de setembro e a segunda parte chega até o final deste ano em todas as plataformas de streaming.

Tayrone não esconde a felicidade do lançamento deste novo trabalho: ”Que alegria poder dividir com vocês mais um projeto audiovisual de carreira, dessa vez contando com a participação de grandes amigos da música. Eu sou só gratidão pela equipe que tenho e por tudo que está acontecendo na minha vida, mesmo num momento tão delicado pra todos nós. Esse projeto é um presente para meus fãs! Meu coração está a mil por hora, mas tenho certeza de que o resultado vai superar todas as expectativas”, comemora Tayrone.