Publicado 30/04/2021 19:15

Rio - Fábio Assunção, de 49 anos, falou sobre os primeiros dias com a filha recém-nascida, Alana Ayo. Em uma entrevista coletiva para o lançamento de "Onde Está Meu Coração", da Globoplay, o ator falou sobre a relação com os filhos.



"Está maravilhoso viver isso", disse. O ator afirmou que a família está feliz e se adaptando à nova integrante. "Ela dorme, nós não", brincou.

Fábio também comentou sobre as diferentes fases dos filhos. "Agora sou pai de três. João, com 18 anos; Ella Felipa, de 9 anos, e a Alana, que completará 3 dias. Com ela, teremos um novo mundo", afirmou. "É incrível ter uma filha em 2021. Já vejo nela outras discussões, outras conversas, outro mundo. Ela veio para somar muito. Temos que evoluir. A gente continua nos mesmos erros. Eu estou voando aqui", completou.