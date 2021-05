Victoria Beckham Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 19:45

Rio - Victoria Beckham revelou que a pandemia causou um prejuízo milionário à sua grife e que por isso não pode participar da London Fashion Week. A cantora participou de uma entrevista com a jornalista Emily Sheffield e disse que está torcendo para o fim da pandemia até setembro, quando acontece o evento de moda.



"Vamos torcer para a pandemia acabar até setembro. Eu acredito que a melhor forma de ver moda é ir a desfiles, ver as roupas, ouvir as roupas, ver as modelos nas roupas; é difícil encontrar um jeito que supere isso. Tentamos o melhor que podemos para mostrar isso digitalmente, mas é difícil", disse.