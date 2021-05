Karina Sato foi internada devido a complicações da covid-19 Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 12:39

Rio - Karina Sato, irmã de Sabrina Sato, foi internada em um hospital por complicações da covid-19. Nas redes sociais, Karina fez um post agradecendo o apoio dos familiares e da equipe médica que está cuidando dela.

fotogaleria

Publicidade

"Mana, obrigada mil vezes por cuidar sempre de tudo e todas. Uma sensibilidade para colocar no lugar do outro. Uma generosidade que me acalma e me coloca no chão. Um ser realmente necessário neste mundo, que tem uma habilidade rara com as pessoas. Obrigada por ter deixado tudo (organizado) e vindo ficar comigo no momento mais inseguro, de medo, de fé em que eu precisava me fortalecer", escreveu Karina.

Sabrina postou nos Stories uma foto da irmã fazendo exercícios de reabilitação. "Você vai ficar bem, minha irmã que tanto amo. Vai vencer mais essa batalha. E eu tô com você sempre. Muito amor e oração", escreveu a apresentadora.