Publicado 03/05/2021 15:29 | Atualizado 03/05/2021 15:31

Rio - Lore Improta resolveu compartilhar com os seguidores algumas questões da sua gestação. Em um relato publicado no YouTube, a dançarina contou que não está conseguindo comer e manter o ânimo.



“Hoje está sendo um dia muito difícil porque não estou conseguindo fazer nada. Não consigo comer o que tenho que comer para nutrir o neném. Só consigo comer besteira, aí quando me forço a comer alguma coisa, a minha pressão cai e eu passo mal”, contou. “Não consigo ter ânimo pra nada”, completou.