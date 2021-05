Harry Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 15:51

Rio - A primeira aparição pública de Harry após o funeral do avô, príncipe Philip, ocorreu na noite deste domingo no Global Citizen's VAX Live: Concert to Reunite the Word, um show virtual criado para incentivar a vacinação contra Covid-19 em todo o mundo apresentado por Selena Gomez. Sem Meghan Markle, o príncipe fez um discurso falando sobre a luta contra a Covid-19 e citou os profissionais de saúde.



“Estamos em um momento de definição na luta global contra a Covid-19. Esta noite é uma celebração de cada um de vocês aqui, os trabalhadores vacinados da linha de frente no público e os milhões de heróis em todo o mundo”, disse.