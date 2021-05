Por O Dia

Publicado 03/05/2021 17:19

Rio - Com um alerta de gatilho por "saudades do que a gente já viveu", a Netflix divulgou o trailer de "Carnaval", novo filme do serviço de streaming que estreia no dia 2 de junho. A plataforma já havia anunciado as influenciadoras digitais Flávia Pavanelli, Gkay e Gi Cordeiro como parte do elenco . A história se passa durante a celebração do Carnaval, na cidade de Salvador, na Bahia.